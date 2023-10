Questa mattina si è svolta la conferenza stampa indetta da Fratelli d’Italia Modena, in occasione della quale sono stati ufficializzati gli ingressi di Caselli, Lucenti e Zanni. “FDI continua a crescere e a radicarsi sul territorio con l’ingresso di Luca Caselli, presidente del consiglio comunale sassolese, del vicesindaco Alessandro Lucenti e di Giuliano Zanni, consigliere comunale”, lo dichiara il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Modena, Ferdinando Pulitanò.

“Fratelli d’Italia è un partito che guarda al futuro e, soprattutto, un partito inclusivo che punta ad aggregare e coinvolgere profili radicati, preparati e che possano contribuire alla nostra crescita. Fratelli d’Italia oggi rappresenta una larga fetta della società italiana e il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere e per farlo non possiamo chiuderci in un fortino. Ai tre nuovi arrivati va il nostro migliore in bocca al lupo ed augurio di buon lavoro”, conclude Pulitanò.

Ad inizio conferenza stampa il collegamento video col Sen. Barcaiuolo, coordinatore regionale del partito, attualmente in missione all’estero per i lavori dell’Assemblea parlamentare Nato, di cui è membro: “Desidero augurare buon lavoro a Caselli, Lucenti e Zanni, congratulandomi con loro per l’ingresso in Fratelli d’Italia. Tre profili di qualità che hanno esperienza e passione necessarie a svolgere un ottimo lavoro per il futuro del territorio. La crescita di Fratelli d’Italia sul territorio è tangibile non solo in termini di voti ma anche e soprattutto per la capacità dei propri dirigenti di coinvolgere personalità capaci e radicate della zona. Le elezioni europee e amministrative dell’anno prossimo vedranno il nostro partito protagonista e con un ruolo centrale nella scelta dei migliori profili che possano andare ad amministrare i comuni chiamati al voto, non solo cercando di unire le forze di centro destra ma anche allargando il perimetro a tutte le forze antagoniste a una sinistra sempre più lontana dalla gente”.

Durante l’incontro è intervenuto anche Guglielmo Sassi, vice coordinatore provinciale: “L’ingresso di Caselli, Lucenti e Zanni, sancisce un’indicazione chiara che ci dà ancora più energia e ottimismo nel lavorare per un grande risultato alle Elezioni Amministrative ed Europee di giugno 2024, ed è al tempo stesso un ulteriore segnale della sempre maggiore fiducia accordata al progetto politico e all’azione del governo guidato da Giorgia Meloni. Certifica inoltre il grande lavoro svolto sul territorio dai nostri dirigenti locali e dimostra sempre più un’organizzazione territoriale in grado di fare rete, cercando rappresentanti stimati e ben voluti”, conclude Sassi.

“Oggi allarghiamo il perimetro ma resta invariata la linea politica degli ultimi anni: intendiamo continuare a lavorare per un centrodestra unito. Sarà importante anche il ruolo del Vicesindaco Alessandro Lucenti, che ha il centrale compito di seguire i progetti del PNRR, e Giuliano Zanni, nostro nuovo Capogruppo in Consiglio.

Non intendiamo togliere il nostro appoggio all’attuale Giunta, nonostante l’atteggiamento del Sindaco Menani, che nel corso di questa consiliatura non ha mai coinvolto il nostro partito, neanche nei momenti in cui sarebbe stato utile e di aiuto la presenza di Fratelli d’Italia” aggiunge Luca Cuoghi, consigliere regionale del partito.

“La lista Sassolesi ha deciso di confluire in quella che è la compagine politica nazionale nella quale ci riconosciamo e che abbiamo sostenuto alle ultime elezioni – hanno detto Lucenti, Caselli e Zanni – Ringraziamo i dirigenti locali e provinciali di Fratelli d’Italia per averci dato l’opportunità di partecipare a questo entusiasmante progetto politico, con l’auspicio comune di far crescere il partito a Sassuolo”.

“La nostra scelta – proseguono i tre – non è in discontinuità con l’attuale amministrazione di centro destra, ma ci auguriamo che possa dare un netto cambio di passo alle politiche della Giunta su alcuni temi molto sentiti dalla cittadinanza che meritano maggiore attenzione e sensibilità, come, per esempio, la raccolta ‘porta a porta’, la viabilità del Polo Scolastico e la riqualificazione urbana, oltre alle importanti e delicate decisioni che riguardano l’urbanistica con l’adozione del PUG”.