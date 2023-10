Al Comando della Polizia Locale Unione Terre d’Argine era stata segnalata una borsetta smarrita in prossimità del Centro storico a Carpi, gli agenti sono andati a recuperarla e quando hanno controllato il contenuto per risalire eventualmente a chi l’aveva smarrita, hanno fatto una scoperta …stupefacente: oltre a documenti ed effetti personali c’era infatti sostanza che, alle successive analisi di laboratorio, si è confermata essere droga.

Così, quando la proprietaria si è presentata a ritirarla, al posto del quantitativo – sequestrato – ha “ricevuto” la segnalazione alla Prefettura (detenzione di sostanza stupefacente per uso personale) per la sanzione amministrativa di competenza prefettizia.

In altro intervento, la Polizia Locale ha invece denunciato un automobilista perché trovato in possesso di patente straniera falsa: gli agenti erano stati chiamati su un incidente stradale nella zona sud della città, con due veicoli coinvolti. Uno dei conducenti ha esibito un permesso di guida di un Paese comunitario che, analizzato con i nuovi strumenti tecnologici in dotazione, si è rivelato falso.

Nei confronti dell’uomo gli agenti hanno così proceduto a sequestrare il documento (non il veicolo perché non intestato a lui), sanzionarlo di oltre cinquemila euro per guida senza patente, e denunciarlo alla Procura della Repubblica di Modena per guida con documento falso.