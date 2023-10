La Polizia di Stato di Modena ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino tunisino di 18 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alle ore 15.45 di ieri, una pattuglia della Squadra Volante nel transitare in viale Molza, nei pressi del parco Novi Sad, notava un uomo in sella ad una bicicletta che, alla vista dell’auto di servizio, tentava di allontanarsi in direzione centro.

Una volta imboccata via Fabriani, poco prima che venisse raggiunto e fermato dagli agenti, l’uomo lasciava cadere a terra un oggetto. Lo stesso – subito recuperato dagli operatori – risultava essere un blocco di sostanza resinosa che, sottoposta a prova narcotest a cura della Polizia Scientifica, è risultata essere hashish per un peso di 8,46 grammi.

Sprovvisto di documenti, veniva condotto presso gli Uffici della Questura e sottoposto a rilievi dattiloscopici da parte del locale Gabinetto di Polizia Scientifica a seguito dei quali risultava essere già noto agli Uffici per reati in materia di stupefacenti. L’uomo veniva quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio e la sua posizione sul TN risulta ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.