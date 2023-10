Nel tardo pomeriggio di domenica 8 ottobre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano presso la stazione Alta Velocità Mediopadana a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa della presenza di due persone moleste a causa dell’abuso di sostanze alcoliche.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti intercettavano nei bagni della stazione i due uomini, un 38enne e un 19enne entrambi stranieri, che risultavano completamente fuori controllo e molto aggressivi verso il gli operatori intervenuti.

Entrambi i soggetti rifiutavano di fornire le loro generalità e opponevano resistenza al momento dell’invito da parte degli agenti a salire sulla Volante per essere accompagnati presso i locali della questura per procedere ad una loro completa identificazione.

Durante il tragitto, inoltre, il 38enne andava in escandescenza e iniziava a scalciare e dare testate al vetro posteriore dell’autovettura di servizio mandandolo in frantumi.

Effettuate le dovute identificazioni e al termine degli accertamenti di rito, il 38enne veniva deferito in stato di libertà per i reati di danneggiamento aggravato, rifiuto di fornire le generalità e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il 19enne veniva deferito in stato di libertà per rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ad entrambi, inoltre, veniva contestata la violazione amministrativa dell’ubriachezza molesta ex art. 688 c.p.