Appuntamento fisso delle tradizionali Fiere di ottobre, torna anche quest’anno la Rassegna canora Città di Sassuolo organizzata dalla “Scuola Corale Giacomo Puccini” e giunta alla 47a edizione.

Sul palco della Sala “Don Magnani” di via Papa Giovanni XXIII, presso l’Oratorio Don Bosco, si alterneranno domenica 15 ottobre alle ore 16,00 quattro formazioni corali dalle differenti espressività musicali. Ad aprire l’esibizione saranno i bambini del “Coro voci bianche Girasole” di Modena, diretto dalla Mª Claudia Rondelli, cui seguiranno le atmosfere spiritual e gospel del “Non solo gospel choir” diretto e fondato dalla Mª Sandra Gigli. Il gruppo corale, recentemente entrato a far parte della nostra associazione, aggiunge ora al suo storico nome la denominazione di “Scuola Corale Puccini” e continuerà ad esibirsi in forma autonoma, sempre nel medesimo genere musicale.

Seguirà l’esibizione dei padroni di casa, diretti ed accompagnati al pianoforte dai maestri Simone Guaitoli e Francesco Saguatti, con brani che spaziano dalla lirica, alla musica leggera e alle immortali melodie di Ennio Morricone, per concludere insieme al coro Gospel con il celebre “Memory” tratto dal musical “Cats”.

A chiudere la rassegna sarà il coro di Colle Val d’Elsa “Sardos in su coro”. Diretto dal M° Eugenio Dalla Noce, composto da coristi originari di varie zone della Sardegna ed ora residenti in Toscana, presenterà una selezione di brani polifonici della loro terra natale.

Come sempre la rassegna è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.