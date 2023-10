La RSU e le Organizzazioni sindacali ringraziano le lavoratrici e i lavoratori di

Versuni Manufacturing Italy che hanno partecipato allo sciopero di oggi e al relativo

presidio di un’ora davanti all’ingresso dell’Azienda a Gaggio Montano.

La partecipazione è stata estremamente alta e, nel corso dell’assemblea, sono emersi temi

importanti, tra cui le prospettive e il piano industriale per il sito sono quelli centrali.

Dopo quasi un anno di Cassa Integrazione, la cui frequenza aumenterà in vista del Natale, le difficoltà della produzione appaiono ormai strutturali. Le lavoratrici sono estremamente

preoccupate per l’assenza di un progetto di sviluppo in grado di rilanciare la produzione e di

investimenti da parte della proprietà. L’assemblea ha dato ai sindacati ampio mandato per

ulteriori iniziative di mobilitazione, tanto per stimolare l’attenzione dell’Azienda quanto per

segnalare il problema anche alle Istituzioni.

Dopo lo sciopero la RSU e le Organizzazioni Sindacali sono state convocate per un breve

incontro dall’Azienda; nell’incontro si è ribadito che, senza budget precisi, senza

investimenti e senza prodotti in grado di rilanciare i marchi non ci sono prospettive e questa discussione deve avere la priorità assoluta, oltre a coinvolgere i vertici internazionali

dell’Azienda. I rappresentanti aziendali (AD della Società) hanno confermato, come in

passato, di non avere né il budget 2024 (non sembra arriverà prima di novembre) e né

particolari piani industriali.

La riunione si è conclusa dopo circa mezz’ora con l’impegno di riaggiornarsi per lunedì 16

ottobre alle 14:30.