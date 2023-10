A Sassuolo, la Chiesa di San Francesco in Rocca, a fianco del Palazzo Ducale, è stata inserita fra i Luoghi del Cuore del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Importantissimo riconoscimento per quella che è considerata una delle più belle chiese barocche del ‘600 in tutta la regione.

La Chiesa, luogo solitamente chiuso, sarà aperta al pubblico per le visite con le guide e gli accompagnatori del FAI nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre.

I visitatori avranno l’opportunità di conoscere questo piccolo tesoro barocco, affrescato cielo e terra e di visitare il piano sottotetto, dal quale si osservano dall’alto di altari e da vicino la bella decorazione della volta.