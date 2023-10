Fermato in occasione di un controllo stradale, palesando sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze alcoliche veniva sottoposto dai carabinieri ad accertamenti etilometrici, evidenziando un valore alcolemico di 1,78 grammo/litro. Con l’accusa di “guida in stato di ebrezza alcolica” i carabinieri della stazione di Luzzara hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 22enne residente in un Comune della bassa reggiana, al quale hanno anche ritirata la patente di guida ed hanno posto sotto sequestro amministrativo l’autovettura.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È accaduto l’altro ieri intorno alle ore 14:00, quando il 22 enne è stato visto visto da più persone circolare a bordo della propria autovettura a forte velocità per le strade del paese. I cittadini hanno immediatamente segnalato l’auto al 112, che nell’immediatezza ha inviato una pattuglia dei carabinieri della stazione di Luzzara, unitamente a personale del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Guastalla.

I militari hanno fermato l’auto in via Papa Giovanni XXIII, procedendo al controllo e all’identificazione del conducente. Da un immediato approccio con il 22enne, i militari hanno notato la sintomatologia tipica della persona in stato di ebbrezza dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, infatti il 22enne aveva un alito vinoso ed occhi lucidi e arrossati. E’ stato pertanto sottoposto ad accertamenti urgenti che determinavano attraverso l’etilometro (due prove) un tasso alcolemico del 1,78 grammo/litro. A seguito dei fatti, il 22enne è stato condotto in caserma, ed al termine delle formalità di rito denunciato alla procura reggiana. Contestualmente i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo dell’autovettura.