In prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte e sottili con possibili addensamenti per nubi basse sui rilievi occidentali. Foschie e locali banchi di nebbia, fino al primo mattino, sulle aree di bassa pianura prossime al Po.

Temperature pressoché stazionarie. Valori minimi compresi tra 14 e 16 gradi nei centri urbani, leggermente inferiori in aperta campagna; massime tra 23 e 26 gradi. Venti inizialmente deboli variabili tendenti ad orientarsi tra ovest e sud-ovest dal pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)