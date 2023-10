Gli Ufficiali frequentatori dell’Accademia Militare potranno fruire di nuovi spazi dedicati alle lezioni universitarie e tecnico – professionali, svolte durante il terzo anno formativo accademico, grazie alla consegna del nuovo polo didattico – universitario completato e inaugurato negli scorsi giorni presso l’Istituto.

Il taglio del nastro è avvenuto con una breve cerimonia a cui hanno partecipato il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna, il Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin, il sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli e il Presidente del Corso di Laurea in Scienze Strategiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, prof. Luigi Foffani.

Il progetto, recentemente completato, è l’ultimo, in ordine di realizzazione, di una serie di iniziative che l’Istituto di formazione modenese ha avviato lo scorso anno per rendere la propria infrastruttura ancor più aderente alle nuove e continue necessità che derivano dal nuovo iter formativo, già in atto, per i futuri Ufficiali dell’Esercito.

Infatti, a partire dall’anno accademico 2023-2024, anche i Sottotenenti delle Varie Armi e del Corpo di Commissariato unitamente agli Ufficiali Allievi dell’Arma dei Trasporti e Materiali, del Corpo degli Ingegneri e del Corpo Sanitario, permarranno nella sede di Modena per un ulteriore anno, per conseguire presso l’Università di Modena e Reggio Emilia la laurea triennale nei diversi indirizzi di studi.

FONTE: COMFORDOT – ACCADEMIA MILITARE