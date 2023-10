L’Azienda Servizi Bassa Reggiana e il Centro per le Famiglie invitano le associazioni sportive del territorio a partecipare al primo incontro di presentazione del progetto formativo “EDUCARE PER ALLENARE” che si terrà lunedì 16 ottobre presso il Centro per le Famiglie in via Bellini n. 7 a Guastalla.

Cuore del percorso formativo è la relazione educativa tra allenatori e bambini e ragazzi.

Qual è il significato etico di fare sport oggi?

Come comunichiamo con bambini e ragazzi?

Come si fa a trasmettere efficacemente un sapere tecnico?

Queste sono solo alcune delle tematiche che si affronteranno insieme ai formatori Dott. Michele Vanzini, psicologo psicoterapeuta, e alla Dott.ssa Enrica Luppi, psicologa e arteterapeuta.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

Per info contattare: 3351415137 – centrofamigliebr@gmail.com