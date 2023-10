Sarà lo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo a ospitare, martedì 21 novembre alle ore 14.00, la sfida tra la Nazionale Under 20 e il Portogallo valida per l’Elite League. Le due squadre torneranno quindi ad affrontarsi a distanza di quattro mesi dalla finale dell’Europeo Under 19 di Malta che ha incoronato gli Azzurrini campioni d’Europa. Sarà la quarta volta che la Nazionale Under 20 giocherà a Sassuolo: l’ultimo precedente è quello del novembre scorso, un 2-1 alla Repubblica Ceca grazie ai gol di Ambrosino e Cassano.

Sono dieci, invece, i precedenti a livello di Under 20 tra Italia e Portogallo: il bilancio è di quattro vittorie degli Azzurrini, tre pareggi e altrettanti successi portoghesi. L’ultima sfida, valida sempre per l’Elite League, è stata vinta dall’Italia per 2-1 nel settembre 2022 grazie ai gol di Cesare Casadei e Cristian Volpato, giocatore quest’ultimo che attualmente veste proprio la maglia del Sassuolo.