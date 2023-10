La Polizia di Stato ha denunciato tre persone per avere danneggiato un banchetto ed impedito l’attività di propaganda politica del partito Fratelli d’Italia.

Questa mattina in piazza Aldrovandi gli Agenti della D.I.G.O.S. fermavano e identificavano i presunti responsabili che intorno alle 11.30 odierne ponevano in essere diversi reati ai danni degli attivisti di Fratelli d’Italia che gestivano un banchetto.

Nella ricostruzione dei fatti segnalati alla Procura della Repubblica, i presunti autori, in tutto quattro persone, si avvicinavano al banchetto in piazza Aldrovandi inveendo ed offendendo gli attivisti del Partito, ma quasi immediatamente dalle parole passavano ai fatti. Uno dei quattro cercava di asportare una delle bandiere utilizzate dagli attivisti per la propaganda politica, un altro prendeva a calci il banchetto mentre ad una giovane attivista veniva impedito di filmare col proprio telefono cellulare quanto stava accadendo.

Dopo questa azione i presunti autori dei reati provavano a dileguarsi, ma una pattuglia della D.I.G.O.S. giunta sul posto, riusciva tempestivamente a fermare ed identificare due di loro mentre un terzo veniva intercettato poco dopo in centro città.

Per tutti e tre scattava la denuncia all’Autorità Giudiziaria, pertanto dovranno rispondere in concorso per i gravi reati ipotizzati, quali il danneggiamento, la violenza privata e la tentata rapina.

Per due persone del gruppo, residenti nel riminese, veniva anche emesso dal Questore di Bologna un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel capoluogo bolognese.