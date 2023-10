Occultava droga e soldi in vari posti della sua autovettura. Ieri pomeriggio durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno fermato l’auto lungo la strada Pedemontana, con a bordo un 26enne, il quale veniva trovato in possesso di circa 70 grammi di cocaina suddivisi in 13 involucri e 2900 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare, consentiva di rinvenire ulteriori 1740 euro in contanti e numerosi ritagli di cellophane finalizzati al confezionamento dello stupefacente. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno tratto in arresto un 26enne, domiciliato a Cavriago, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17:15 quando un equipaggio della radiomobile di Reggio Emilia, durante un servizio di controllo del territorio notava un’autovettura sospetta, fra l’altro, segnalata nei giorni precedenti da alcuni cittadini, come mezzo in uso a soggetto di nazionalità albanese verosimilmente dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’auto, notata transitare lungo la strada “Pedemontana” con direzione di marcia Casalgrande/Scandiano veniva seguita dai militari, finché, giunti all’altezza di Fogliano, veniva fermata dai militari.

Terminate le procedure di identificazione, anche in considerazione dell’atteggiamento del 26enne che ai controlli manifestava molta fretta e agitazione, i militari procedevano alla perquisizione dell’abitacolo del veicolo, che portavano al rinvenimento, di: un calzino nero contenente 13 (tredici) involucri di sostanza stupefacente tipo “cocaina” per un peso complessivo lordo di gr. 69,89, così come accertato da successivo esame Narcotest svolto in Caserma e alla somma di denaro di 2900 euro contenuta all’interno di una busta il tutto occultato dietro ad una paratia in plastica presente sopra la pedaliera della vettura. Nel tunnel centrale del veicolo era presente un telefono cellulare di proprietà del 26enne e sul cruscotto un secondo telefono cellulare. Successivamente, i militari estendevano anche la perquisizione presso il domicilio del 26enne. Nella camera da letto all’interno di un cassetto del comò veniva rinvenuta la somma di 1740 euro, mentre all’interno di una stampante, veniva rinvenuto un calzino nero, contenente residui in cellophane del tutto simili, per colore, a quelli utilizzato per il confezionamento delle dosi rinvenute in auto. Ricondotta la detenzione ai fini di spaccio il giovane veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva tratto in arresto ristretto a disposizione della Procura reggiana in ordine al riferimento normativo violato.