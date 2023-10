Per questa sfida in casa delle bianconere, Gianpiero Piovani ha mandato in campo dal primo minuto, Durand tra i pali, Filangeri, Passeri, Pleidrup; Santoro, Missipo, Zamanian, Pondini, Philtjens, Monterubbiano e Sabatino.

A disposizione Lonni, Mella, Brignoli, Prugna, Sciabica, Tudisco, Brustia, Nagy, Kullashi.

Parte subito in salita il match delle neroverdi con l’errore in difesa della Filangeri al 6’ che manda così in porta la Beerensteyn che di destro mette la palla nell’angolino basso alla sinistra di Durand.

Juventus 1 – Sassuolo 0

Nonostante una ghiotta occasione per le ragazze del Sassuolo al 14’ con una conclusione da breve distanza della Philtjens è sempre la Juve a trovare il secondo gol. Al 21’ ci pensa la trentatreenne attaccante bianconera Cristiana Girelli.

Juventus 2 – Sassuolo 0

Al 34’ ancora la Beerensteyn si beve letteralmente due sassolesi in tentativo di difesa e di sinistro piazza il pallone nell’angolino basso a destra, niente da fare anche questa volta per Durand.

Juventus 3 – Sassuolo 0

Ci si mette anche un rinvio infelice di Durand al 45’ che permette alla Garbino a due passi forse anche involontariamente di segnare il suo nome sul cartellino delle marcatrici.

Juventus 4 – Sassuolo 0

Nella ripresa il Sassuolo ci prova comunque ma non finalizza due buone occasioni al 53’ e al 57’ con la Zamanian (ex della partita).

Al 60’ Mister Piovani fa alzare dalla panchina Kullashi e Brignoli per sostituire rispettivamente la Sabatino e Passeri.

Al 67’ la Santoro ferma in modo non regolare la Beerensteyn lanciata a rete e per l’arbitro non ci sono dubbi, cartellino rosso e Sassuolo in dieci. La panchina neroverde corre ai ripari, fuori Zamanian e dentro Mella.

Il Sassuolo ci prova ancora al 73’ con un tiro di controbalzo della Missipo ma il pallone ferma la sua corsa tra le mani della Magnin. Dopo tre minuti di recupero oltre il 90’ il sig. Vingo fischia la fine.

Juventus 4 – Sassuolo 0

Claudio Corrado