Stamattina intorno alle 10:00, i Carabinieri della Compagnia di Modena sono intervenuti in via dell’Abbate, all’interno di un’area pubblica adibita a parcheggio, dove i sanitari del 118 stavano soccorrendo un uomo di 30 anni, senza fissa dimora, constatandone invece l’avvenuto decesso. Sono in corso accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica di una possibile caduta accidentale. La persona, la sera precedente, era stata controllata in stato di ubriachezza in un locale della provincia.