Domenica all’insegna del grande tennis per lo Sporting Club Sassuolo che sia nell’incontro casalingo, che in trasferta mette a segno punti importanti per la classifica a squadre.

Nel Campionato Nazionale di Serie A1 maschile il team sassolese incontra nella seconda giornata del girone di andata lo Junior Tennis Perugia, fuori casa su terra all’aperto: in formazione Marco Cecchinato, 31 anni di Palermo, 172 nella classifica ATP, ma vanta un best ranking di 16 al mondo. Con lui Enrico Dalla Valle e i vivai Federico Bondioli e Mattia Ricci, giocatori del Progetto PRO del circolo, e dopo due singoli a testa si va ai doppi decisivi. Dalla Valle e Bondioli strappano un netto 6/2 6/3 a Casucci e Trivunac, e scende in campo la coppia Cecchinato – Ricci: purtroppo a causa di un tombino di scolo dell’acqua, Mattia prende una brutta distorsione alla caviglia ed è costretto a ritirarsi.

2° giornata – Girone 4 – Serie A1 maschile

Junior Tennis Perugia vs Sporting Club Sassuolo 3-3

Cecchinato vs Passaro 0/0 rit

Dalla Valle vs Moroni 4/6 1/6

Bondioli vs Gerini 6/2 3/6 6/4

Ricci vs Casucci 4/6 6/0 3/6

Bondioli – Dalla Valle vs Casucci – Trivunac 6/3 6/2

Cecchinato – Ricci vs Moroni – Militi 2/6 3/3rit.

Nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile, finalmente lo Sporting Club Sassuolo raggiunge la prima vittoria a squadre e con un netto 6/0, grazie anche alla presenza di Matteo Martineau, giocatore francese 287 del ranking mondiale ATP. Bene gli atleti di casa Federico Marchetti, Gabriele Chiletti, Marco Toschi e Luca Tincani che sui campi veloci in bolltex si fanno trovare pronti contro gli avversari di SSD Ferratella Roma. Grazie a questo importante successo, si trovano ora al 4° posto del girone quando siamo a metà campionato e la prossima settimana saranno impegnati contro la capolista Circolo Tennis Giotto di Arezzo, sperando di strappare qualche match!

3° giornata – Girone 4 – Serie A2 maschile

Sporting Club Sassuolo vs SSD Ferratella 6-0

Martineau vs Micarelli 6/0 6/0

Marchetti vs Ricci 6/3 6/2

Chiletti vs Vergoni 6/2 6/0

Tincani vs Sermoneta 6/3 6/1

Martineau – Marchetti vs Micarelli – Ricci 6/3 2/0 rit.

Toschi – Chiletti vs Sermoneta – Vergoni 7/5 6/4