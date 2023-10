I Carabinieri del Nucleo Radiomobile Bologna hanno denunciato un 58enne bolognese, disoccupato e con precedenti di polizia, per minacce e percosse aggravate, poiché commesse in danno di operatore sanitario. È successo nel pomeriggio dello scorso 14 ottobre, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un medico specializzando in servizio presso il Padiglione Due del Policlinico di Sant’Orsola che chiedeva aiuto.

All’arrivo dei Carabinieri, la dottoressa, 29enne italiana, domiciliata a Bologna, ha riferito che poco prima era stata afferrata per il collo e sbattuta sul muro da un paziente che aveva preteso la somministrazione di farmaci anti dolorifici più potenti ed efficaci. L’aggressione è stata interrotta da un infermiere che è intervenuto liberando il medico dalla presa energica del paziente infuriato che gridava: “Ti ammazzo! Ti aspetto fuori e ti sgozzo!”. Raggiunto dai Carabinieri, che hanno ricostruito i fatti e raccolto le testimonianze, il 58enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna. La dottoressa è stata visitata dai sanitari del Pronto Soccorso e fortunatamente non ha riportato lesioni.