Come back to me è il singolo che segna l’esordio discografico del cantautore e musicista sassolese Nicola Ferrari, una rock ballad che rappresenta una riflessione, sia sulle relazioni che sugli avvenimenti che cambiano la vita di una persona. Il testo parla della ricerca di una seconda opportunità laddove le cose non sono andate come si sperava.

Nicola: “Questo è il mio primo singolo, il primo videoclip. È stata una esperienza nuova, davvero stimolante ed emozionante. Ho potuto vedere e vivere in prima persona tutto ciò che sta dietro alla costruzione di questo progetto. Il video è stato girato a Piombino, in Toscana, in una location molto particolare, frutto di una ricerca molto accurata da parte dello staff. Il regista Simone Gazzola è riuscito con le immagini a completare e rendere visibile ciò che le mie parole e la mia musica vogliono esprimere, inoltre ho potuto apprezzare la passione e la grande professionalità di tutta la troupe, dalle riprese aeree di Paolo Vegliò (DronEtruria) a Gino Sozzi, che mi hanno messo sin dal primo momento a mio agio. Il video mi rappresenta e mi presenta al pubblico che può iniziare a scoprire qualcosa di me”

Il brano è stato arrangiato da Francesco Mignogna.