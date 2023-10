In merito alla notizia resa nota dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, riguardante l’intervento a Formigine di una pattuglia su richiesta di una donna che stava litigando con il compagno, arrestato poi per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate, il Sindaco di Formigine Maria Costi esprime il più sentito ringraziamento ai militari coinvolti.

“Un fatto come questo – continua Costi – sottolinea l’importanza di chiedere prontamente aiuto, in primis alle Forze dell’Ordine, come avvenuto. Gli episodi di violenza non vanno mai sottovalutati, per questo è attivo il Centro Antiviolenza distrettuale “Tina” (con sede a Sassuolo in via Adda 50), che le donne vittime di qualsiasi tipo di violenza possono contattare, anche telefonicamente al numero 0536/880598, oltre al numero nazionale attivo h24 1522”.

“Al 31 agosto 2023 – conclude la Sindaca – le donne che hanno chiesto aiuto al Centro sono 118; tra queste, 90 sono nuovi accessi. Lo scorso anno, il numero totale di donne che si sono rivolte al Centro erano 146. Cresce la consapevolezza delle donne e il coraggio di chiedere aiuto, ma pare aumentino anche gli episodi di violenza. Pertanto non dobbiamo abbassare la guardia, in un’azione di rete che coinvolga tutte le parti”.