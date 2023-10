Nella mattinata di ieri, la Squadra Volante denunciava un 22enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionava un minore per uso personale.

In particolare, intorno alle ore 10, nell’ambito della consueta attività di controllo del territorio all’interno del Parco Novi Sad, la Volante notava da lontano un giovane nell’atto di cedere alcuni involucri ad un gruppo di ragazzi che lo attorniavano. Gli agenti si avvicinavano immediatamente al luogo dello scambio e il ragazzo che aveva effettuato la cessione, alla loro vista, si allontanava repentinamente a bordo di una biciletta e, contemporaneamente, gettava un involucro in un cespuglio. Posti all’inseguimento del ragazzo, gli agenti recuperavano l’involucro lanciato – che, a seguito di accertamenti, risultava essere hashish per un peso complessivo di gr. 38 – e lo bloccavano. Unitamente al 22enne si trovava anche un altro ragazzo che riferiva di essere minorenne e di non avere documenti a seguito.

Il 22enne, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso anche di un involucro in cellophane contenente polvere di colore bianco che risultata essere sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso di gr 0.19. Procedevano quindi al contestuale sequestro della sostanza, di un telefono cellulare e di una somma di euro 115 suddivisa in banconote da piccolo taglio. Con riferimento al minore, sottoposto ad ispezione, veniva trovato in possesso di gr 0.91 di hashish.

Dal momento che entrambi non risultavano in grado di fornire alcun documento valido attestante la loro identità, venivano accompagnati in Questura al fine di essere sottoposti a rilievi fotodattiloscopici. Successivamente, il 22enne veniva deferito all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre il minore veniva sanzionato amministrativamente per detenzione a fini di uso personale e segnalato alla Prefettura.