E’ ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna una giovane 21 che, stamane intorno alle 8:30, in via Zucchi a Borgatella di San Lazzaro, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. La giovane viaggiava su di una utilitaria che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, è venuta a collisione con un furgone. Intrappolata nell’abitacolo, la ragazza è stata soccorsa dal 118 e dai Vigili del fuoco e trasportata in ospedale con codice di massima gravità. La SP31 è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.