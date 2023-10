Si stanno svolgendo lavori di riqualificazione all’interno della palestra della scuola primaria Carducci di Formigine. In fase di ultimazione, la sostituzione dei due generatori di calore, per una spesa complessiva pari a 90mila euro circa.

Avviato anche il percorso di realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 80 kWp che troverà ubicazione sulla copertura. In questi giorni, si sta concludendo il procedimento di affidamento della parte progettuale, propedeutica alla fase di affidamento e realizzazione dei lavori, che si vogliono concludere entro la fine dell’anno. Per la realizzazione di questa importante opera, sono stati stanziati fondi per 160mila euro.

“Quest’intervento – afferma il Sindaco Maria Costi – rientra fra le azioni di mitigazione volte a una riduzione dei consumi energetici che l’Amministrazione comunale ha approvato con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) redatto con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS). Oltre alla riduzione dei consumi di energia elettrica dell’edificio scolastico su cui l’impianto fotovoltaico sarà installato, infatti, lo stesso potrà essere inserito nella disponibilità di un’eventuale Comunità di Energia Rinnovabile. Quello delle Comunità di Energia Rinnovabile è un argomento di grande attualità, che vede il nostro Comune impegnato in un percorso di studio di fattibilità che è in attesa degli sviluppi legislativi per poter procedere”.

Nelle prossime settimane, sarà installata una tenda divisoria motorizzata che consentirà, quando necessario, di dividere lo spazio di gioco in due settori differenti permettendo quindi l’utilizzo contemporaneo della palestra per più attività. Questo intervento ha un costo di circa 34mila euro.

Sempre nei prossimi giorni, avverrà la manutenzione sulla copertura: in particolare sarà ripristinato il manto in guaina bituminosa che risulta danneggiato anche a causa delle grandinate avvenute in estate. Questa manutenzione ha un costo di circa 5mila euro.

Conclude l’Assessore allo Sport Marco Biagini: “L’Amministrazione comunale dà sempre più concretezza al progetto di una Formigine Città dello Sport, moderna, sostenibile e vicina alle esigenze di associazioni e sportivi, specialmente i più giovani. Stiamo impegnando ingenti risorse per la riqualificazione degli impianti sportivi, campi da basket, palestre all’aperto e al chiuso. Su quest’ultimo fronte ricordiamo, oltre alla palestra delle Carducci, quella delle Ferraguti a Magreta, interessate dai lavori di efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche, rinforzo degli elementi strutturali; delle medie Fiori di Formigine, dove sono stati rifatti i bagni, l’illuminazione ed è in atto il miglioramento sismico della struttura; delle don Milani di Casinalbo, dove si è proceduto con il rifacimento dei pavimenti e la tinteggiatura. Ulteriori progetti saranno comunicati a breve: abbiamo il dovere di offrire opportunità di crescita e di benessere per tutte le età ai nostri concittadini, stiamo cercando di farlo con serietà e programmazione grazie anche al prezioso contributo dei nostri uffici, che ringrazio a nome di tutti”.