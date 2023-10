Prignano celebra l’Ottobre rosa con la quarta edizione del rosa trekking, che si svolgerà domenica 22 ottobre, per podisti e camminatori.

La manifestazione partirà alle ore 9 dalla sede della nuova proloco di Prignano sulla Secchia in via Allegretti e prevede due itinerari di 5 e 10 chilometri, da effettuare in corsa, camminata o nordic walking.

La partecipazione è gratuita ad offerta libera e ci sarà un omaggio a tutte le donne che parteciperanno e si svolge nell’ambito del programma ottobre rosa promosso da Ausl di Modena, mese della prevenzione delle forme tumorali al femminile.

L’iniziativa è promossa dalla proloco con il patrocinio del Comune di Prignano e dell’Ausl di Modena e per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 348.874.3407.