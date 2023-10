Primo tempo davvero difficile come difficile e pensare di fare peggio di oggi. L’errore ha chiamato errore e la mancanza di coraggio oggi ci ha penalizzato.

Non abbiamo partecipato tutti in questa che è stata senza dubbio una serata no.

A fine primo tempo il gruppo era affranto per gli errori commessi e provando a riprenderci abbiamo provato a fare meglio nel secondo tempo.

La mia speranza a un certo punto era riposta nella giocata di un singolo perché i singoli li abbiamo e avrebbero nel caso potuto riaprirla.

Avevamo preparato una zona difensiva che oggi non siamo riusciti a mettere in pratica e giocarsela fisicamente contro la Lazio non è facile.

Non solo la fase difensiva ma anche il riattaccare dopo aver difeso è mancato questa sera.

Devo ammettere che è stato difficile capire come mai una quantità così alta di errori tecnici in una sola partita.