Tra poche ore al Mapei Stadium di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle 20:45 il Sassuolo ritorna in campo dopo la sosta per le Nazionali, contro Lazio guidata da Maurizio Sarri. Una sfida tra queste due formazioni che per la prima volta ha il sapore e il valore di uno spareggio essendo al momento Lazio e Sassuolo a pari punti in classifica.

Lo stesso Alessio Dionisi lo ha sottolineato in occasione della sua consueta conferenza stampa di vigilia tenuta al Mapei Center ieri (venerdì), all’ora di pranzo. “Si tratta di uno scontro tra squadre costruite per avere obiettivi diversi, che hanno al momento gli stessi punti solo perché siamo all’inizio e mancano ancora tante partite”. Sul collega Sarri che Dionisi incontrerà questa sera il Mister neroverde si è espresso in questi termini: “È un allenatore che ha fatto tanta gavetta e sa far giocare benissimo le sue squadre, ho grande stime e rispetto anche se stasera speriamo prevalga il nuovo rispetto all’esperienza”.

Da registrarle alcune assenze tra le fila del Sassuolo questa sera come Mattia Viti nel reparto difensivo e Mateus Henrique a centrocampo. A causa di un infortunio con la sua nazionale sarà tra gli assenti anche Pedro Obiang (centrocampista).

Corrado Claudio