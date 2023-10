Proseguiranno la prossima settimana i monitoraggi sulla torre Garisenda e la chiusura al pubblico dell’Asinelli.

Per poter effettuare i rilievi da questa mattina è chiuso alla circolazione e perimetrato il tratto di via San Vitale, da via Zamboni a via Rizzoli.

Questo comporterà, a partire dalla conclusione dei TDays e in particolare da lunedì mattina, diverse deviazioni alla viabilità e al trasporto pubblico.

Per quello che riguarda il Trasporto pubblico verranno deviati i bus: 14, 15, 19, 25, 27 e T1. Tutti i dettagli sulle deviazioni sono sulla pagina dedicata: https://www.tper.it/garisenda

Per quello che riguarda la viabilità la chiusura di Piazza di Porta Ravegnana verrà prorogata fino al 27 ottobre, pertanto dalle ore 22 di domenica 22 ottobre, al termine della pedonalizzazione Tdays, saranno vigenti i seguenti provvedimenti di modifica temporanea della viabilità:

– Piazza porta Ravegnana: divieto di transito veicolare da via San Vitale a via Rizzoli. Strada chiusa con entrata ed uscita veicoli dal lato di via S.Vitale, via Rizzoli e piazza della Mercanzia.

– Via S. Vitale, da piazza Aldrovandi a via Benedetto XIV Ravegnana: transito vietato ai veicoli aventi massa a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonchè residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso.

– Via S. Vitale, all’intersezione con piazza Aldrovandi: direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonchè residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso.

– Via S. Vitale, da via Benedetto XIV a piazza di Porta Ravegnana: divieto di transito veicolare eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonchè residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso, con senso unico alternato regolato a vista.

– Via S. Vitale, all’intersezione con via Benedetto XIV: direzione obbligatoria a destra eccetto veicoli operativi a servizio del cantiere, nonchè residenti ed accedenti ai passi carrabili, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso.

– Via Castel Tialto, all’intersezione con via San Vitale: direzione obbligatoria a destra.

I veicoli dei residenti delle seguenti vie, saranno autorizzati a transitare in via Ugo Bassi e via Rizzoli (nella sola direzione verso piazza di Porta Ravegnana), per raggiungere passi carrabili e posti auto su strada: