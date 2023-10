La scorsa notte, la Squadra Volante di Modena ha arrestato un cittadino italiano di 28 anni per il reato di rapina all’interno di un centro commerciale della città.

Intorno alle ore 2.00 perveniva una segnalazione circa la presenza di uomo all’interno di una galleria commerciale il quale, dopo essersi introdotto furtivamente, asportava diversi capi di abbigliamento e bottiglie di birra, allontanandosi poi dal luogo.

Giunti repentinamente sul posto, gli agenti della Volante sorprendevano l’uomo che tentava di portare a compimento la sua fuga spingendo ancora un carrello della spesa contenente i proventi della condotta criminosa. Lo stesso, subito raggiunto e fermato, iniziava a minacciare gli agenti e a porre in essere atti di violenza nei confronti degli stessi. Con difficoltà, veniva quindi sottoposto a perquisizione personale e veniva trovato in possesso di un cutter, debitamente sequestrato.

L’uomo veniva quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura – ponendo in essere agiti violenti anche all’interno dell’autovettura di servizio, in quanto colpiva con calci e testate i vetri posteriori, danneggiandoli – per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, a seguito dei quali si veniva a conoscenza del curriculum criminale, per reati della stessa specie. Il 28enne veniva quindi dichiaro in stato di arresto per il reato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Anche all’atto della conduzione dell’uomo presso le celle di sicurezza, lo stesso opponeva resistenza e, una volta all’interno, colpiva con testate le sbarre di ferro presenti, dovendo ricorrere all’ausilio di personale del 118 che interveniva sul posto.

All’esito dell’udienza di convalida, il G.I.P. di Modena ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.