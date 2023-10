Da oltre 5 anni, in diverse occasioni e in maniera reiterata, ha subito offese, minacce e violenze dal marito che non ha risparmiato tali maltrattamenti anche ai due figli minori, soprattutto quando i due intervenivano in difesa della madre. Maltrattamenti fisici e psicologici quelli computi dall’uomo a seguito dei quali, al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Castelnovo Sotto, a cui la donna ha raccontato i fatti, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un cinquantenne abitante a Castelnovo Sotto, in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati e alla scuola dei figli. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto che hanno condotto le indagini.

Dalle risultanze investigative è emerso come l’uomo dal 2017 maltrattava la moglie e figli con violenze e aggressioni psicologiche consistite nei confronti della moglie nel percuoterla con sberle, afferrarle il collo, lanciarle addosso qualsiasi tipo di oggetto, sputarle, minacciarla di morte, prendere a pugni la porta della stanza dove madre e figli si rifugiavano per fuggire alle violenze. Nei confronti dei figli minacce di morte, schiaffi ogni qualvolta intervenivano in difesa della mamma e in un’occasione sferrando un pugno sulla spalla di uno dei figli, tanto da costringendolo a ricorrere alle cure mediche.

Gravi condotte maltrattanti quelle subite dalla donna e dai figli che, riscontrate dai militari in forza alla stazione di Castelnovo Sotto, hanno portato all’odierno provvedimento cautelare richiesto ed ottenuto dalla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.