Proseguono a Modena i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Modena, per potenziare nel fine settimana l’azione di presidio e di prevenzione e contrasto di particolari fenomenologie criminose, spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e aggregazioni giovanili violente.

Nella serata di venerdì, fino a tarda notte, un pattuglione interforze diretto da un Commissario Capo della Questura, composto da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e della Polizia locale, ha svolto una serie di controlli nel centro – attenzionando, in particolare, zona Tempio e stazione, parco Novisad, Parco Pertini e limitrofe via Gallucci e corso Adriano, particolarmente affollate.

Numerose le verifiche, estese agli avventori, presso 3 esercizi pubblici – bar e alimentari in Corso Vittorio Emanuele II, via del Voltone e via Emilia Ovest – al fine di verificare la frequentazione e il rispetto di norme e autorizzazioni amministrative, anche in relazione alla somministrazione di alcool ai minori.

All’esito dell’attività sono state identificate complessivamente 50 persone, di cui 35 straniere senza rilevare particolari anomalie.

Contemporaneamente, era in corso il pattugliamento congiunto di Esercito e Polizia di Stato, presso l’area del Parco Novisad, Stazione Autocorriere e Stazione Ferroviaria.

Nella mattinata di ieri, inoltre, all’esito di un consueto servizio di controllo del territorio della Squadra Volante, un 18enne tunisino veniva denunciato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, essendo stato notato dagli agenti mentre cercava frettolosamente di occultare quelli che sono poi risultati essere 26 grammi di hashish – debitamente sequestrati – in un cespuglio del Parco Novisad. Lo straniero veniva altresì denunciato in quanto soggiornante illegalmente sul territorio nazionale e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Nel pomeriggio di sabato, in città, un altro servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dal Dirigente della Squadra Volanti, ha assicurato posti di controllo mirati negli snodi della viabilità di accesso a determinati quartieri cittadini, per la prevenzione dei furti in abitazione, nonché per il monitoraggio dei parchi del centro cittadino. Nel corso dello stesso gli agenti hanno sottoposto a controllo sul posto 53 persone, di cui 25 straniere e 8 veicoli.

Nella tarda serata le Volanti sono invece intervenute in Viale Martiri della Libertà, dove un gruppo di ragazzi ha avvicinato un giovane, che stava transitando a piedi con due amici e, con toni minacciosi, si è fatto consegnare contanti ed effetti personali. Completati gli accertamenti sul posto delle Volanti, sono state attivate immediate indagini della Squadra Mobile volte a ricostruire l’esatta dinamica ed identificare gli autori.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nei diversi quadranti della giornata.