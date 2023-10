Nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano in un noto supermercato in via Tenni a seguito di una segnalazione di un tentativo di furto in atto.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti notavano due giovani sorelle, una 22enne e una 14enne italiane ma di origine straniera, che avevano tentato di rubare dei cosmetici ed altri prodotti per il corpo per un valore di 400 euro.

Da una prima ricostruzione del fatto, le due giovani erano state notate dal personale di vigilanza lì presente che, una volta resosi conto del tentativo di furto, aveva immediatamente richiesto l’intervento degli operatori.

Al termine degli accertamenti di rito, le due sorelle sono state deferite in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato mentre la merce è stata immediatamente restituita ai titolari del negozio in quanto rivendibile.