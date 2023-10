La Ghirlandina e i Musei del Duomo, il Palazzo Ducale e la Galleria Estense, il Museo Stanguellini e i musei Ferrari tra Modena e Maranello. E, ancora, il Palazzo dei Pio a Carpi, il Palazzo Ducale di Sassuolo, il Museo del Balsamico a Spilamberto e quello della Bilancia a Campogalliano. Sono le otto “esperienze” di scoperta della città di Modena e del territorio provinciale proposte da “Autunno fuori dal Comune”, la campagna di turismo di prossimità dedicata ai residenti di Modena e Bologna che prende il via nel primo fine settimana di novembre e prosegue per cinque weekend, fino all’inizio di dicembre, con visite guidate e itinerari nel modenese e nel bolognese.

“Autunno fuori dal Comune” è promossa dal Territorio turistico Bologna-Modena, con il contributo della Regione Emilia Romagna, dopo il successo di partecipazione ottenuto dalla prima campagna lanciata in primavera e grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e gestori privati. Il programma, con partenza sabato 4 novembre, prevede 22 esperienze (14 nel territorio di Bologna e 8 in quello di Modena) che offrono l’occasione a modenesi e bolognesi di riscoprire i luoghi più identificativi del proprio territorio ma anche di lasciarsi sorprendere da mete meno frequentate che magari non conoscono, pur avendole vicinissime a casa. Le esperienze sono adatte a tutte le età e “family friendly”: sono proposte, infatti, al prezzo simbolico di 10 euro ciascuna e completamente gratuite per gli under 14.

Nella sua declinazione modenese, la campagna “Autunno fuori dal Comune” per la quale è stata creata una specifica landing page sul sito Visitmodena.it, è stata presentata questa mattina, venerdì 27 ottobre, con l’esperienza diretta della visita guidata ai Musei del Duomo, alla quale hanno partecipato l’assessora al Turismo e promozione della città del Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, Francesca Fontana, direttrice dei Musei del Duomo; Francesca Piccinini responsabile del Coordinamento Unesco; Maurizio Salvarani direttore del Museo della Bilancia di Campogalliano, anche in rappresentanza dei Musei di Palazzo dei Pio; Laura Marciano di Modenatur.

“Autunno fuori dal Comune” rientra nel palinsesto delle numerose azioni di promozione turistica che il Comune di Modena sta attuando da tempo tra le quali le campagne di marketing sul web, come la serie “The sound of Modena” alla scoperta della città attraverso i suoni, e la campagna di influencer marketing Lost in Modena, alla sua seconda edizione.

La campagna è realizzata in collaborazione con ExtraBo e Modenatur proprio con l’obiettivo di promuovere il turismo di prossimità tra i residenti dei due territori.

Tutte le esperienze, sia su Modena sia su Bologna, sono proposte in più repliche e possono acquistare online sui siti visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/autunno-fuori-dal-comune) ed extrabo.com, oppure all’infopoint Visitmodena a Modena e Bologna welcome ed ExtraBo a Bologna.

Le visite e gli itinerari su Bologna vanno dalla visita alla casa di Lucio Dalla ai gioielli d’arte e architettura di Budrio, dai Musei Ducati e Lamborghini alle escursioni in Appennino fino alle Terme di Porretta e al percorso delle acque.

LE ESPERIENZE MODENESI

Sono otto le esperienze di visita proposte dalla campagna “Autunno fuori dal Comune” a Modena e sul territorio modenese a partire da sabato 4 novembre, per tutti i fine settimana fino a domenica 3 dicembre. Ciascuna esperienza è programmata in più repliche e si può acquistare direttamente sul sito visitmodena.it al costo simbolico di 10 euro a persona (gratuito per gli under 14).

La città di Modena punta sulle bellezze storico-artistiche e sui motori con quattro esperienze: un pomeriggio sulle tracce dei duchi d’Este con la visita guidata al Palazzo Ducale, che ha ospitato per due secoli la corte estense e che oggi è sede dell’Accademia militare di Modena, e il percorso tra i capolavori della Galleria Estense che testimonia l’amore per l’arte e il collezionismo dei duchi. Le visite, con un massimo di 25 partecipanti ciascuna, si svolgono tutti i sabati di novembre e sabato 2 dicembre alle 14, con termine previsto intorno alle 17.

La Ghirlandina e i Musei del Duomo, cuore del sito Unesco di Modena con la cattedrale e piazza Grande, sono la meta della seconda visita a carattere storico-artistico nella città di Modena: l’esperienza comincia con la salita dei duecento gradini della Torre che portano fino alla sala dei Torresani e prosegue con la visita guidata al nuovo allestimento interattivo dei Musei del Duomo. Le visite si svolgono tutte le domeniche di novembre e domenica 3 dicembre, con inizio alle 14.50 (conclusione prevista intorno alle 17.30).

Le auto che hanno fatto la storia sono le protagoniste delle visite al Museo Stanguellini di Modena che ospita una straordinaria collezione di veicoli, motori e rarità automobilistiche (tutti i sabati di novembre e il 2 dicembre, alle 15.30, la visita dura circa un’ora) e del tour alla scoperta del mito Ferrari tra Modena e Maranello, un’occasione per conoscere la storia dell’automobilismo modenese con la doppia visita al Museo Enzo Ferrari di Modena e al Museo Ferrari di Maranello. La visita (tutte le domeniche di novembre e il 3 dicembre) parte alle 14 da Maranello e prevede il trasferimento al Mef di Modena con mezzi propri.

L’esperienza carpigiana è un viaggio nel Rinascimento con la visita al centro storico, alla pieve della Sagra e al Palazzo dei Pio, voluto da Alberto III Pio. Le visite si svolgono il sabato alle 15, con ritrovo sotto la Torre dell’Orologio, e durano circa tre ore.

Dal Rinascimento al Barocco spostandosi da Carpi a Sassuolo per la visita al centro storico della città e al Palazzo ducale, prestigiosa residenza dei duchi d’Este decorata da un’equipe di artisti straordinari che interpretarono lo spirito di Francesco I. Le visite si svolgono il sabato alle 15 e durano circa tre ore.

“Maestro assaggiatore per un giorno” è l’esperienza proposta dal Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto con una visita guidata all’acetaia che culmina nella degustazione guidata dai maestri della Consorteria. L’appuntamento è la domenica mattina, alle 11, con conclusione prevista intorno alle 12.30.

Al Museo della Bilancia di Campogalliano, si va alla scoperta della misura, tra esperimenti e antichi strumenti. La visita è particolarmente adatta alle famiglie con bambini ed è caratterizzata da giochi, indovinelli e gare di stima sulle quantità. Le visite si svolgono la domenica, alle 15.30 e durano circa un’ora e mezza.