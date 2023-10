Si è appena concluso il Tavolo Tecnico, svolto in Questura, dove sono stati condivisi gli ultimi aspetti organizzativi della manifestazione 1st Street Parade Modena, che si terrà domani 28 ottobre. Un corteo con musica che partirà da viale Monte Kosica alle ore 15.00 circa, per snodarsi lungo i viali della città e proseguire fino al Parco Ferrari, con previsti arrivi anche da fuori provincia e regione.

Presenti oltre ai Dirigenti della Questura, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale, gli Ufficiali dei Comandi di Arma Carabinieri e Guardia di Finanza, la Polizia Locale. Il Tavolo odierno segue i Tavoli tecnici tematici svolti nelle scorse settimane e giorni, in attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, tavoli allargati al 118 ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per gli stretti profili di competenza, nonché ai rappresentanti dei vari Enti interessati, nell’ambito di una collaudata condivisione delle misure organizzative e di prevenzione da mettere in campo per contemperare il diritto a manifestare con lo svolgimento delle attività dei cittadini modenesi.

Il Piano di sicurezza disciplina, oltre che i previsti servizi per il corteo dall’afflusso al deflusso dei partecipanti, i servizi di vigilanza nel centro città per garantire il regolare svolgimento delle tante manifestazioni in programma.

Presso la Questura sarà attivata la Sala per la gestione della sicurezza dell’evento, per garantire il massimo coordinamento dei diversi uffici, comandi ed enti interessati, in primis i servizi di viabilità della Polizia locale.