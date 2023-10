Nell’arco orario serale/notturno del 27 ottobre, i Carabinieri delle Compagnie di Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano, anche con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità Carabinieri di Parma, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, integrato da posti di controllo alla circolazione stradale, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti e quelli connessi con l’abuso di sostanze alcoliche, effettuando nelle zone maggiormente esposte ai fenomeni di spaccio attività preventive di verifica.

Nell’ambito di tale attività sono state identificate 75 persone delle quali 13 gravate da precedenti di polizia, controllati 18 veicoli, eseguiti 18 test dell’etilometro, ispezionati sei esercizi commerciali e recuperate alcune dosi di “eroina” e “hashish”.

A Vignola, i Carabinieri hanno controllato un 53enne, che all’esito del controllo, è stato trovato in possesso di “marijuana”. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.

A Carpi la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia ha controllato un 40enne che nei pantaloni nascondeva dell’“eroina”. Anche in questo caso la droga è stata sequestrata e l’uomo segnalato quale assuntore.

A Soliera i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un giovane che, dopo esser incorso in un incidente stradale finendo a bordo strada con la sua autovettura, è risultato positivo all’alcol test poiché trovato con un tasso alcolemico pari a 1,90 G/L.

A Pavullo un altro giovane è stato denunciato a piede libero per la medesima violazione alle norme del Codice della Strada, poiché all’alcol test ha fatto rilevare un tasso alcolemico pari a 0,71 G/L

Presso un esercizio commerciale di Vignola, sono state riscontrare carenze igienico sanitarie che sono state sanzionate. Nel medesimo esercizio commerciale, durante le verifiche, il titolare è stato trovato anche in possesso di un manganello, pertanto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

I controlli pianificati nell’intera provincia proseguiranno nelle prossime settimane.