Sulla Tangenziale di Bologna, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 8 Fiera, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 8 bis Viale Europa Caab, in entrata verso Casalecchio/A1; si ricorda che lo svincolo 9 San Donato è chiuso in entrata verso Casalecchio/A1, in modalità continuativa, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e la riapertura è prevista alle 6:00 di giovedì 2 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via dell’Industria, SP86 via Bertolazzi, viale Europa, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 8 Fiera.