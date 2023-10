Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, viale Porta Adige, via Merlin, SR88, per rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo.

Sempre per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova. L’area di servizio “Po est”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania, e rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.

Mentre per lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio o di Altedo.

******

Sul Ramo di allacciamento A4/A13, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 novembre, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano/Brescia, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, in direzione di Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, sulla A4, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Argentina e Corso Stati Uniti ed entrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, per proseguire verso Bologna;

-dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 novembre: per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Venezia, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Bologna. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 verso Padova/Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia, per poi immettersi sulla A13 verso Bologna.