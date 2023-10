L’Amministrazione comunale informa che sono in corso o stanno per cominciare, in varie zone del territorio comunale, modifiche temporanee alla viabilità per esigenze diverse di soggetti pubblici e privati (manutenzione stradale, traslochi, lavori edili, posa di fibra ottica) che comportano occupazione di suolo pubblico da parte delle società esecutrici.

Qui di seguito si pubblica l’elenco delle vie interessate, rimandando per i singoli provvedimenti alla rispettiva ordinanza sul sito www.comune.carpi.mo.it nella sezione dedicata “Modifiche temporanee della viabilità”.

POSA FIBRA OTTICA

(ditta SIELTE SpA)

Vie Meschiari, Saetti, Pezzana, Treves, Staffette Partigiane e Dallari dal 6 al 17 novembre, dalle ore 8 alle ore 18, cantiere in movimento (ordinanza n. 646/2023);

via Roosevelt dal 6 al 10 novembre, ore 8 -18 ordinanza (ordinanza n. 683/2023).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI

Via Alghisi all’intersezione con via Cimitero Israelitico; Biondo all’intersezione con via Vivaldi; via Sigonio; via Alghisi all’intersezione con via Moro; via Puglie all’intersezione con via Lama di Quartirolo; via Atene all’intersezione con via Lanfranco; via Londra; via Molinari all’intersezione con via Tura; via Bortolamasi all’intersezione con via Remesina Interna; piazzale Ramazzini, fino al 13 novembre, dalle ore 8 alle ore 18 (ordinanza n. 653/2023).

CANTIERI PRIVATI

in via Trento e Trieste istituzione temporanea di:

· divieto di sosta con rimozione dal numero civico 24 al numero 26 di, con soppressione di 4 posti a controllo della sosta a parcometro;

· restringimento della carreggiata, dal n. 59 al n. 65, con obbligo di passaggio a sinistra;

· istituzione temporanea di divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato est, dal civico 59 al civico 65;

· pedoni lato opposto,

· fino alle ore 24:00 del 5 novembre (ordinanza 628/2023).