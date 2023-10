Fradiavolo, il rinomato marchio di pizzerie, ha ampliato la sua presenza in Emilia-Romagna inaugurando un nuovo ristorante a Modena. Da martedì 31 ottobre, gli appassionati della pizza avranno l’opportunità di assaporare le deliziose creazioni culinarie di Fradiavolo presso la nuovissima location situata nel centro cittadino, al numero 8 di Via del Taglio.

Il nuovo punto vendita sorge nel cuore del centro cittadino, occupando lo spazio storico in cui un tempo si ergeva il celebre Forno San Giorgio. Questa posizione storica si riflette nell’arredamento del nuovo ristorante, che richiama con forza la storia e la cultura culinaria di Modena e dell’Emilia-Romagna. Ceste, canestri in vimini, mattarelli e taglieri sono gli elementi chiave dell’arredamento, simboli dell’animo modenese e dell’antica tradizione casalinga e agricola che caratterizza da sempre la città.

Fradiavolo, in questo modo, rende omaggio alle radici modenesi, pur mantenendo la sua distintiva identità. Il menu include le tre diverse varianti di impasto che contraddistinguono il marchio: classico, multicereale a basso contenuto di carboidrati e al carbone vegetale. Questa varietà soddisfa le esigenze dei clienti appassionati di buon cibo, ma che sono anche attenti alla qualità degli ingredienti e al loro benessere.

“Questa è la nostra venticinquesima apertura per Fradiavolo. È un onore per noi raggiungere questo traguardo in una città così importante nel panorama gastronomico mondiale, e ancora più speciale è la scelta di una location storica ed iconica all’interno di Modena. – commenta Mauro D’Errico, Presidente e Co-Fondatore di Fradiavolo. – Modena è una città che celebra il cibo come forma d’arte, e siamo entusiasti di contribuire a questa tradizione con le nostre specialità uniche. La scelta di una location così storica ed iconica sottolinea il nostro impegno a rispettare e onorare la cultura e la storia gastronomica di questa città”.

Il marchio Fradiavolo, acquisito nel 2018 da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, ha ottenuto risultati straordinari in meno di 5 anni, entrando nella prestigiosa classifica “50 Top Pizza” e posizionandosi tra le migliori 20 catene di pizzerie artigianali di tutto il mondo.

I fondatori del marchio hanno pianificato, grazie all’ingresso in GIOIA Group S.p.A., diverse aperture in tutto il territorio nazionale e internazionale nei prossimi mesi. Tra queste, spicca l’apertura già annunciata a Miami, che porterà per la prima volta il marchio negli Stati Uniti.