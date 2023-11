GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa vince 2-1 contro la Reggiana nei tempi supplementari e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia in casa della Lazio. Buona prova da parte degli emiliani, decisive le reti segnate da Haps e Gudmundsson, subentrato nella ripresa. Sabato ci sarà lo scontro diretto in casa del Cagliari mentre Antiste e compagni, ormai fuori dalla competizione, si concentreranno sul campionato e sul match contro il Lecco.

Quella del Ferraris è stata una gara tosta, con la squadra di Nesta – in campo col 3-4-1-2 – propositiva soprattutto per via delle accelerazioni in campo aperto di Djamanca. Il primo squillo è stato di Crnigoj, ma la conclusione dell’esterno sloveno è terminata di poco sul fondo. Lo stesso Djamanca è stato una spina nel fianco della difesa genoana, al 37′ è arrivato il diagonale vincente a superare Leali. Il numero uno del Grifone ha neutralizzato diverse occasioni da gol tenendo in partita i padroni di casa: all’8′ della ripresa un tiro dal limite di Haps, imparabile per Satalino, ha portato il punteggio in parità.

Nella ripresa la squadra di Gilardino ha premuto sull’acceleratore collezionando occasioni da gol a raffica: prima la traversa centrata da Puscas, poi il triplo intervento dello stesso Satalino a neutralizzare le velleità offensive dei liguri. Al 9′ del primo tempo supplementare ci ha pensato il solito Gudmundsson, con un diagonale dal limite dopo il velo di Malinovskyi, a regalare la qualificazione ai rossoblù.

