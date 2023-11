Reggio Emilia rinsalda e rilancia il rapporto di collaborazione e partenariato con gli Stati Uniti, con una missione promossa dal Comune e guidata dal sindaco Luca Vecchi in programma dal 5 al 12 novembre prossimi. Si tratta della prima missione promossa negli Stati Uniti dall’Amministrazione, con l’obiettivo di rilanciare e rafforzare collaborazioni e progetti, in diversi settori di interesse: educazione e infanzia, diritti umani e civili, cultura, sport, promozione del territorio e sviluppo economico.

La missione è coordinata dalla Fondazione E35 e vede la partecipazione rappresentanti di Reggio Children, Fondazione Palazzo Magnani e Fondazione per lo Sport. La relazione con Fort Worth ed il Texas coinvolgerà anche Unindustria Reggio Emilia, che sarà presente con 12 imprese associate, con i migliori prodotti eno-gastronomici di Reggio Emilia, al “Taste of Italy” iniziativa che permetterà di rafforzare gli scambi commerciali tra i territori.

La visita negli Usa – come preannunciato nei giorni scorsi, con la diffusione della lettera del sindaco alle autorità texane sul tema della pena di morte e sulla richiesta di ‘moratoria’ per una esecuzione imminente – sarà anche l’occasione per riportare al centro il tema della promozione dei diritti umani e civili, e il contrasto alla pena di morte.

HANNO DETTO – “Sono molteplici e importanti i temi che affrontiamo nella missione – commenta il sindaco Luca Vecchi – considerati i rapporti che si sono instaurati e sviluppati, nei campi economico, educativo, culturale, sportivo, dei diritti, in decenni di relazioni fra Reggio Emilia e gli Stati Uniti, in particolare con la città gemella di Fort Worth. Rapporti che rilanciamo con questo viaggio, che porterà ad affrontare anche temi nuovi di cooperazione internazionale.

“L’educazione – prosegue il sindaco – avrà un momento particolarmente significativo a San Francisco, dove il Reggio Approach ha già fatto molta strada e ora potrà essere meglio conosciuto con l’apertura di un nuovo Centro di ricerca e cultura dedicato all’infanzia e a carattere internazionale. Il tema culturale si svilupperà con la ricerca di prime ipotesi di collaborazione tra i celebri Musei texani e californiani, i nostri Musei Civici e la Fondazione Palazzo Magnani. Fotografia Europea, contaminazioni fra arte, scienza e storia, accesso ai saperi e divulgazione saranno fra i temi chiave. Poi, l’economia, l’internazionalizzazione delle imprese, la valorizzazione del territorio e delle tipicità enologiche e gastronomiche non mancheranno di essere al centro dell’attenzione, con momenti esplicitamente dedicati a questi aspetti e grazie a Unindustria e a 12 imprese reggiane in Texas. Il tema del contrasto alla pena di morte e dei diritti umani e civili, come detto nei giorni scorsi, è a sua volta di rilievo assoluto per la missione e la nostra speranza è che si possa contribuire a fare un passo avanti anche in questo campo”.

SAN FRANCISCO, IL REGGIO EMILIA APPROACH E I DIRITTI CIVILI – Dal 5 al 7 novembre la missione toccherà San Francisco, una città in relazione con Reggio Emilia grazie alle diverse scuole e nidi d’infanzia, che dal 1993 sono in dialogo con Reggio Children. Grazie alla mostra dei 100 Linguaggi realizzata a San Francisco nel 1994, il Reggio Emilia Approach si è diffuso nella città californiana portando alla costituzione prima del network Innovative Teacher Project e nel 2002 alla costituzione della Scuola International fondata da Valentina Imbeni, Federica Lentini e Susan Lyon.

In questa cornice il 6 novembre il sindaco inaugurerà insieme al console d’Italia a San Francisco, Sergio Strozzi, il California International Reggio Center, un hub culturale, che promuove conferenze, seminari, workshop per diffondere il Reggio Emilia Approach in California e non solo.

La delegazione reggiana inoltre visiterà alcune scuole con il rappresentanti del Dipartimento di Educazione della città di San Francisco, con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni anche con le scuole pubbliche e favorire il partenariato tra sistema pubblico e privato della città. Sul fronte culturale la delegazione visiterà l’Exploratorium, fondato dal fisico Frank Oppenheimer (fratello di Robert): un museo interattivo di arte, scienze e percezione umana basato sull’idea che la scienza dovrebbe essere divertente e accessibile per le persone di tutte le età. In programma anche un confronto sui diritti civili con un incontro con le istituzioni e le associazioni della comunità Lgbtiq+ del Castro District, luogo simbolo delle battaglie promosse da Harvey Milk. Nel 1978, Milk fu assassinato all’interno del Municipio di San Francisco insieme al sindaco, George Moscone, per mano dell’ex consigliere comunale Dan White. Nel 2009, Barack Obama ha conferito la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza degli Stati Uniti, alla memoria di Milk per il suo contributo al movimento per i diritti della comunità Lgbtq.

FORT WORTH E DALLAS – Il 29 ottobre del 1985 il sindaco di Reggio Emilia Ugo Benassi e il sindaco di Fort Worth Bob Bolen firmarono un Patto di gemellaggio tra le due città. Per la città texana quello con Reggio Emilia fu il primo gemellaggio e l’avvio di un respiro internazionale; per Reggio Emilia, quello era il primo patto che guardava ad ovest e agli Stati Uniti all’inizio del disgelo in un mondo diviso tra i due blocchi. In questi 40 anni, la relazione tra le due città ha prodotto numerosissimi scambi, offrendo a giovani e cittadini esperienze di dialogo e scambio, coinvolgendo numerose associazioni, scuole, società sportive, imprese reggiane, permettendo incontri tra centinaia di persone. Solo negli ultimi 15 anni, infatti, le persone coinvolte negli scambi tra Reggio Emilia e Fort Worth sono state oltre 1.500, di cui oltre mille giovani al di sotto dei 18 anni.

Obiettivo della visita della delegazione reggiana a Fort Worth è rafforzare la collaborazione con la città texana, consolidando le attività in ambito educativo, sportivo e giovanile e aprendo nuove piste di lavoro in aree quali cultura, sport, educazione ed economia.

A Fort Worth il sindaco Luca Vecchi e la delegazione reggiana incontreranno la sindaca Mattie Parker, visiteranno l’importante Distretto culturale della città, che annovera tra i suoi spazi alcuni dei più importanti musei di arte moderna e contemporanea degli Stati Uniti quali l’Amon Carter Museum, il Kimbell Art Museum e il Modern Art Museum; parteciperanno ad una tavola rotonda sul ruolo delle politiche educative per lo sviluppo della comunità, aprendo relazioni con altri spazi educativi non formali quali il Botanic Garden. Dopo la partecipazione dei 102 giovani atleti e allenatori ai Giochi internazionali del Tricolore di luglio 2023, importanti saranno anche gli incontri con società sportive e con il vicepresidente di Fort Worth Sport.

AL TASTE OF ITALY CON UNINDUSTRIA – La qualità e l’eccellenza dei prodotti eno-gastronomici di Reggio Emilia saranno inoltre protagonisti di Taste of Italy, unico evento americano dedicato esclusivamente all’agro-alimentare italiano, promosso a Dallas dalla Camera di commercio italiana in Texas. Unindustria Reggio Emilia e il Gruppo Alimentare di Unindustria saranno presenti alla missione con rappresentanti e prodotti di 12 aziende di Reggio Emilia, che il 9 novembre presenteranno i propri prodotti nell’evento business Taste of Italy Walk Around Tasting, mentre il 10 novembre avranno uno spazio espositivo dedicato all’interno di Eataly Dallas.

Un’importante occasione di sistema che vedrà protagoniste diverse imprese: Grissin Bon ltd; Industrie Montali srl; Happy Mama, Gastronomia Piccinini – Sapori della Collina srl, Industria molitoria Denti srl; Cerreto, Pregel, Lux, Venturini e Baldini, Reire, Montanari e Gruzza, Fattoria Italia.Tra i prodotti di eccellenza che verranno presentato, ci saranno i prodotti tipici del nostro territorio come il Parmigiano Reggiano, l’Erbazzone, il Lambrusco, ma anche prodotti da forno, passate, salse, farine, prodotti biologici e paste. All’evento prenderà parte anche il console d’Italia in Texas Mauro Lorenzini.

REGGIO EMILIA CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE – La missione in Texas sarà anche un’importante occasione per ribadire la storica posizione dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità reggiana: il netto contrasto alla pena di morte. Il sindaco Luca Vecchi e la delegazione reggiana incontreranno infatti i rappresentanti della Coalizione texana contro la pena di morte, per conoscerne le attività e dare supporto e vicinanze alle loro azioni. L’Amministrazione comunale contribuisce da oltre 20 anni alla tutela legale e al supporto delle famiglie dei condannati a morte con un contributo verso la Coalizione texana contro la pena di morte e la Comunità di Sant’Egidio.

Oltre all’incontro con la Coalizione texana, come noto il sindaco ha inviato di recente al governatore del Texas e alle autorità locali la richiesta di moratoria di una esecuzione programmata per il 9 novembre, quella di Brent Brewer che si trova da trent’anni nel braccio della morte.