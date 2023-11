Torna a Unimore la Festa dello Sport, la consueta celebrazione di fine anno che vede come protagonisti/e gli studenti e le studentesse del programma Unimore Sport Excellence, che si sono distinti/e nel corso dell’ultimo anno accademico per meriti sportivi. L’appuntamento è per lunedì 6 novembre, alle ore 11.00, nell’Aula magna Manodori di Palazzo Dossetti (Reggio Emilia).

Prenderanno parte all’evento il Rettore Unimore Carlo Adolfo Porro, la Delegata per lo Sport Prof.ssa Isabella Morlini, il Presidente del Cus Mo.Re Diego Caravaglios e gli oltre 30 atleti e atlete che verranno premiati con attestato benemerenza.

“Anche quest’anno il nostro Ateneo consegnerà attestati di riconoscimento alle studentesse e agli studenti che si sono distinti in ambito sportivo: i risultati che hanno raggiunto, in parallelo agli studi universitari, appaiono davvero strabilianti e il nostro Ateneo non può esimersi dal valorizzarli e festeggiarli. Nell’ambito della giornata dello Sport andremo, inoltre, a ringraziare per il loro impegno tutti gli ammessi al programma Unimore Sport Excellence per l’a.a. 2022/2023. Le studentesse e gli studenti ammessi al programma sono più di 70, un numero in crescita rispetto agli anni precedenti. Con grande soddisfazione posso dire che il nostro progetto viene ogni anno sempre più conosciuto ed apprezzato. E’ un progetto impegnativo, fortemente voluto da Unimore, che mette in primo piano le esigenze degli studenti impegnati in attività sportiva agonistica di alto livello e riconosce le potenzialità dello sport come strumento efficace di formazione. A tal proposito ricordiamo che il bando per l’ammissione al programma 2023/2024 è ancora aperto per le nuove partecipazioni e scade il 20 dicembre” ha commentato la Prof.ssa Isabella Morlini, Delegata del Rettore per lo Sport.

All’ultima edizione del programma Unimore Sport Excellence, che supporta l’attività di apprendimento e di formazione universitaria di studenti-atleti che svolgono con continuità un’attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale, sono stati ammessi 73 candidati/e. La Squadra USE 2022/23 è formata nello specifico da 32 studentesse e 41 studenti, 57 iscritti/e alla laurea triennale e 16 alla magistrale.

Gli sport praticati sono: Atletica leggera (17), Pallamano (10), Pallavolo (14), Calcio (4), Nuoto pinnato (3), Triathlon (2), Rugby (2), Hockey su prato (2), Softball (2), Baseball (1), Paraciclismo (1), Ciclismo (1), Ginnastica artistica (1), Equitazione (1), Pesca al colpo (1), Pentathlon moderno (1), Canoa (1), Pugilato (1), Taekwondo (1), Tiro con l’arco (1), Hockey a rotelle (1), Scherma paralimpica (1), Beach volley (1), Pattinaggio artistico sincronizzato (1), Volteggio equestre (1), Scacchi (1).

La Festa dello Sport del 6 novembre sarà trasmessa in diretta su tv.unimore.it.