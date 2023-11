Lungo la strada statale 63 “del Valico del Cerreto” è chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 84,000, in località Monteduro nel territorio comunale di Castelnovo ne’ Monti. La chiusura si è resa necessaria a causa della caduta di un albero in carreggiata, a seguito delle avverse condizioni meteo. La circolazione è deviata con indicazioni in loco.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.