Un momento simbolico, ma molto sentito e importante, al quale nei prossimi giorni seguiranno i primi passi concreti per l’installazione del cantiere. Nasce a Castelnovo Monti un nuovo, grande PalaSport, presentato questa mattina nell’ambito di un evento partecipato e interessante. La struttura ha le proprie radici nella collaborazione tra il Comune e la Federazione Sport Sordi Italia (di cui Castelnovo da due anni è centro federale nazionale), attraverso la quale è stato possibile ricevere un finanziamento da circa 5 milioni di euro da fondi Pnrr, che saranno integrati dall’Ente locale.

L’importo complessivo dell’opera si avvicinerà a 8 milioni di euro. In occasione della mattinata di ideale avvio del cantiere, sono intervenuti a Castelnovo il Sindaco Enrico Bini; Guido Zanecchia, presidente della Federazione Sport Sordi Italia; Fabio Amas, atleta della nazionale di futsal sordi, portabandiera dell’Italia alle prossime Deaflympics (le olimpiadi dei sordi) che si terranno in Turchia nel 2024; Giovanni Bertani, referente per l’avviamento allo sport paralimpico del Comitato Italiano Paralimpico Emilia-Romagna; Paolo Donegà, responsabile settore nord-est dell’Istituto per il Credito Sportivo; Giammaria Manghi capo della segreteria politica, Presidenza della Regione Emilia-Romagna; Elio Ivo Sassi, Sindaco di Villa Minozzo, Presidente dell’Unione Appennino e delegato alla montagna della Provincia di Reggio; Carlo Margini, architetto progettista del nuovo PalaSport; il medico sportivo dottor Gianni Zobbi; i famigliari del dottor Giorgio Guidetti, a cui è avviato l’iter per intitolare l’impianto; studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo, sportivi e dirigenti locali delle società di Reggio Emilia e dell’Appennino.

Guidetti, reggiano, scomparso nel 2021, è stato Presidente della Società Italiana di Vestibologia.

Sulla giornata di oggi afferma il Sindaco Bini: “Per noi quella di oggi è una giornata molto importante, perché riassume diversi temi e aspetti sui quali siamo impegnati da tempo. Il primo, più semplice ed evidente, è l’incremento della nostra dotazione impiantistica sportiva. Dopo il Centro Coni, dopo la Piscina – Centro polifunzionale Onda della Pietra, il nuovo Palasport rappresenta un nuovo capitolo fondamentale nei grandi investimenti che su questa voce sono stati compiuti a Castelnovo Monti nel corso degli anni. Investimenti che hanno significato dare tante opportunità alle nostre ragazze e i nostri ragazzi di fare attività fisica, di poter scegliere tra tante discipline sportive diverse attraverso le quali assumere i valori di una crescita corretta, nel corpo ma anche nella mente: attenzione alle regole, rispetto reciproco, spirito di squadra, spirito di sacrificio. Questo nuovo palazzetto sarà la base per proseguire e incrementare questo percorso nei prossimi anni. E voglio ringraziare le società sportive di Castelnovo, che in questo percorso sono protagoniste fondamentali, senza le quali non potremmo ottenere alcun risultato. Non le posso citare tutte perché fortunatamente sono davvero tante. Poi vorrei sottolineare come la dotazione impiantistica sportiva per il nostro paese significhi una importante ricaduta turistica ed economica, che oggi ci permette di ospitare gare, competizioni, raduni e ritiri praticamente sull’arco di 12 mesi”. Anche Giammaria Manghi ha sottolineato l’importanza del progetto: “Con Castelnovo e l’Appennino da tempo c’è un’importante collaborazione che vede l’attività e l’impiantistica sportiva come strumento straordinario di promozione del territorio, e i risultati, attraverso un grande lavoro d’insieme che stiamo portando avanti, sono sotto gli occhi di tutti”.

Un altro aspetto di grandissima importanza del progetto, sottolineato da numerosi interventi, è l’inclusività: negli ultimi anni è stata attivata una collaborazione fondamentale con la Federazione sport Sordi Italia, di cui Castelnovo è da due anni Centro federale nazionale, ospitando stage ed eventi di alto livello, ma soprattutto si è creata una sinergia forte, come rimarcato dal Presidente della Fssi Zanecchia: “Siamo davvero molto emozionati oggi – ha detto – perché ormai a Castelnovo ci sentiamo come a casa, e questa nuova struttura sarà di grande importanza per far compiere un ulteriore salto di qualità a questa grande collaborazione”.

Questa collaborazione con la Fssi è stata possibile, come ha sottolineato anche il medico Gianni Zobbi, anche grazie “ad un’eccellenza del nostro paese che è l’Ospedale Sant’Anna, con la Medicina dello sport e il servizio di Audiologia, al quale gli atleti e le atlete della Federazione ma non solo, si rivolgono per ottenere l’eleggibilità per le competizioni internazionali”.

Il nuovo palazzetto sarà pronto nel 2026.