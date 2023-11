Focus sulla creatività spagnola, giovedì 9 novembre al Reggio Film Festival: Una terapia de mierda, Mussol, Semillas, oltre a due cortometraggi in prima nazionale (Claudia e Café avec papa) sono i frutti della creatività iberica che sarà possibile vedere, a partire dalle ore 21, al Cinema Teatro San Prospero di Reggio Emilia.

«Sono molto felice che il pubblico reggiano possa incontrare queste opere, esemplari delle più innovative linee poetiche e produttive frementi in Spagna negli ultimi anni» commenta il curatore cinematografico madrileno Miguel Sánchez Pérez-Castejón «Ed è particolarmente stimolante affiancarle, nella fruizione, a cortometraggi provenienti da molte altre parti del mondo: un’occasione preziosa per allargare sensibilità estetiche e modelli culturali, questione oltremodo urgente, oggi. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo».

Durante la serata saranno proiettati anche i cortometraggi Celle qui n’avait pas vu friends (Francia), Shyne (Francia), Brief survey (USA), Tsutsue (Ghana, Francia), Dealing with war (Germania), 27 (Francia, Ungheria), e Yan xun dao le yan jing (Singapore).

Saranno anche proposti tre cortometraggi che concorrono al premio AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, tra cui Tracce perdute con il celebre attore Antonio Catania.

Il mondo fa tappa a Reggio Emilia: venite a scoprirvi.

Ingresso libero e gratuito.

Il Cinema Teatro San Prospero si trova in via Guidelli 5 a Reggio Emilia.

Info sul Reggio Film Festival: http://www.reggiofilmfestival.it/.