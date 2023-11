Giovedì sera 9 novembre, a partire dalle ore 18.30, è in programma presso la Sala Congressi dell’Ospedale di Sassuolo un incontro pubblico dedicato all’asma, una patologia cronica che colpisce circa il 5% delle persone.

L’incontro, organizzato dagli pneumologi dell’Ospedale, vedrà confrontarsi il dr. Ercole Turrini, Responsabile della Pneumologia del nosocomio sassolese e la Prof.ssa Bianca Beghè, Direttore della Scuola di Specialità delle Malattie dell’Apparato Respiratorio all’Università di Modena e Reggio Emilia. L’ingresso alla serata è libero ed è rivolto a tutti i pazienti, ai familiari e caregiver e alle persone interessate.

Un tema, quello dell’asma bronchiale, particolarmente attuale e che interessa in modo trasversale tutte le età. Obiettivo della serata informativa sarà conoscere meglio questa malattia, capire come curarla correttamente e come avere una diagnosi efficace e completa, senza sottovalutarne i primi sintomi.