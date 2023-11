“Storie così grandi in un palco stanno strette. Suonano di assurdo e impossibile, di romanzato e di irreale”. E se la quarta parete non cadesse mai? Se fosse fatta di sbarre alte fino al cielo? Se, in fondo, questa maledetta, stretta casa fosse tutto ciò che abbiamo, dimentichi di noi, del mondo al di là, della vita e del perdono? E se, sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, non restasse altro che la nostra storia, la nostra voce, per portarci fuori di là e farci esistere, anche solo per un istante?

Nuovo, atteso ritorno in casa MaMiMò: le storie forti e le vite sbagliate e preziose di House we left tornano a mettere sottosopra il palcoscenico del Teatro Piccolo Orologio di via Massenet venerdì 10 e sabato 11 novembre alle ore 21 e domenica 12 novembre alle ore 19. La stagione Primavere si arricchisce di una perla rara, prodotta dal Centro Teatrale MaMiMò, frutto dell’incontro fecondo tra Cecilia Di Donato, interprete poliedrica e multiforme, Alessandro Sesti, drammaturgo e regista, e l’ensemble musicale glam rock, talentuoso e dinamico, dei Greasy Kingdom, Andrea Tocci, Debora Contini, Filippo Ciccioli, autori, tra l’altro, del brano eponimo, House we left, che accompagnano questa narrazione.

Dopo lo spettacolo di domenica 12 novembre tornerà poi l’appuntamento con “La compagnia incontra il pubblico”: Cecilia Di Donato e Alessandro Sesti dialogheranno con il pubblico in compagnia dei Greasy Kingdom, per rispondere a domande e curiosità riguardanti le tematiche di urgente attualità trattate nella pièce, la poetica che vi è sottesa e schiudere alla curiosità dello spettatore gli “ingranaggi”, il dietro le quinte della produzione.

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178