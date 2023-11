Cure Palliative, qualità della vita e bisogni dei pazienti, sabato 11 novembre 2023 nell’Auditorium del Core dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia si svolgerà l’evento “La luce non è un Palliativo”. Ripensare le Cure Palliative. L’incontro è aperto ai professionisti, ma anche a cittadini, volontari, pazienti e si svolgerà in occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative.

Del tema si parlerà in chiave moderna secondo un concetto di “Cure Palliative” (CP) che si fonda sull’importanza di lavorare sulla qualità di vita e sui bisogni dei pazienti e non tanto sulla prognosi. “Le cure palliative infatti – spiega Silvia Tanzi, Responsabile dell’Unità di Cure Palliative Ospedaliera – non sono la pioggia, ma l’ombrello che ti ripara in caso dovesse piovere e, fuor di metafora, che ti viene in aiuto in caso avessi sintomi fisici, psicologici, spirituali o sociali.

Nell’ambito dell’appuntamento si affronteranno le questioni etiche con cui le CP si confrontano ogni giorno in ospedale come l’appropriatezza e l’accanimento terapeutico. Se ne discuterà in termini di simultaneità delle cure insieme agli altri trattamenti, pensando sia alla chemioterapia per i pazienti oncologici che ad altri tipi di terapie per pazienti non oncologi (come le SLA ad esempio). La riflessione sul tema cercherà di andare oltre i luoghi comuni e i pregiudizi perché si parlerà di attivazione delle cure palliative specialistiche in base alla complessità dei bisogni del paziente e della famiglia e non in relazione alla prognosi infausta che un paziente può avere.

I professionisti tracceranno un bilancio dei primi dieci anni dell’attività dell’Unità di Cure Palliative ospedaliera e nell’occasione, che prevede anche la partecipazione dei lettori volontari dell’Associazione Vittorio Lodini e musiche dal vivo al pianoforte con Agnese Bertocchi, saranno presentati gli esiti di un progetto fotografico che hai coinvolto pazienti e familiari, realizzato con il fotografo Luigi Ottani. L’Unità di Bioetica dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia sarà presente nella giornata per sensibilizzare sullo sportello “Scegliere”. All’evento partecipano con il loro sostegno le associazioni ANDOS e AVD.

I partecipanti esterni possono inviare la richiesta di adesione tramite e-mail a: elisabetta.bertocchi@ausl.re.it