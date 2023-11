Tre incontri dedicati all’autoproduzione ecocostenibile, per imparare a curare un giardino domestico, a compostare e a realizzare detersivi ecologici. Il Comune di Maranello propone il ciclo di appuntamenti formativi “Parola d’ordine: fai da te!” aperti a tutta la cittadinanza: tre appuntamenti dedicati all’autoproduzione ecocostenibile a cura di Ecosapiens, in programma alle 20.30 alla Biblioteca Mabic con ingresso gratuito e su prenotazione (info sul sito del Comune).

Si parte martedì 14 novembre con “La potatura del giardino domestico”, serata dedicata alle tecniche e alle strategie migliori per prendersi cura delle piante ornamentali e da frutto. Martedì 28 un incontro per “imparare a compostare”, corso di compostaggio domestico con esempi pratici di avviamento, fasi di maturazione e gestione del compost. Si chiude martedì 12 dicembre con “Dall’olio esausto al sapone da bucato”, incontro dimostrativo su come trasformare gli oli esausti da frittura in sapone liquido e solido per bucato attraverso ricette specifiche, video tutorial e esperienza diretta.