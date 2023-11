Negli scorsi giorni è stato eletto il nuovo Presidente dell’Associazione Pedalpino, ossia la realtà associativa che gestisce il Circolo dedicato al gioco della Ruzzola, situato a Spezzano di Fiorano.

Il nuovo presidente Stefano Giuliani, che entrerà in carica a gennaio 2024, subentra al predecessore Francesco Mammi, il quale ha portato avanti la presidenza per oltre 25 anni. È per questo motivo che lo ringraziamo per il lavoro svolto a vantaggio della collettività.

I componenti della Pedalpino sono inoltre i vincitori del torneo di ruzzola a squadre dell’Emilia Romagna di categoria C, svoltosi in 4 giornate.