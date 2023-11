I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 25enne bengalese per lesione personale aggravata. È successo alle 20:00 di martedì 7 novembre, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un’operatrice del Centro di Accoglienza Straordinaria di via Enrico Mattei che chiedeva aiuto per risolvere una discussione animata tra un gruppo di ospiti, di cui uno armato di coltello.

I Carabinieri si sono recati velocemente sul posto e, quando sono arrivati, hanno scoperto che il 25enne, alteratosi poiché non riusciva a raggiungere il proprio posto letto a causa di un assembramento di altri ospiti, aveva sferrato una coltellata alla mano di un connazionale. Soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato, 38enne, fortunatamente ferito in modo lieve, è stato trasportato al Pronto Soccorso per essere medicato. L’arma del delitto è stata sequestrata dai Carabinieri che l’hanno trovata nel bagno adiacente al posto letto in uso al 25enne.